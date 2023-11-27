Trabzonspor taraftarları takımını yalnız bırakmadı
Sivasspor ile Trabzonspor arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta bordo-mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribününün büyük kısmı doldu.
Giriş: 27.11.2023 - 21:25 Güncelleme: 27.11.2023 - 21:25
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor arasında 4 Eylül Stadı‘nda oynanan maçta bordo-mavili taraftarlar deplasman tribünün büyük kısmını doldurdu. Maç öncesi ise Trabzonspor tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu.
Bordo-mavili taraftarlar müsabakada seslerini yükselterek yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldu.