Trabzonspor, Tahkim Kurulu'na gitti!

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında karşı karşıya gelirken, mücadeleye ise yaşanan olaylar damga vurmuştu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), saha olayları nedeniyle bordo-mavililere 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Trabzonspor, verilen cezayı Tahkim Kurulu'na taşıdı.

TRT Spor'un haberine göre; konuyla ilgili itiraz dilekçesini sunan Karadeniz ekibi, 6 maçlık cezanın düşürülmesini talep etti. Tahkim Kurulu'nun, talebi değerlendirerek Trabzonspor'un seyircisiz oynama cezasında düzenlemeye gitmesi bekleniyor.

KUPA MAÇINA SEYİRCİ ALINABİLECEK

Bu arada Trabzonspor taraftarı, VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında tribündeki yerini alabilecek.

Futbol disiplin talimatında yer alan "Seyircisiz oynama cezaları kendi kategorisinde uygulanır" maddesi nedeniyle ceza sadece Trendyol Süper Lig maçlarını kapsayacak.