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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Tahkim Kurulu'na gitti! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Tahkim Kurulu'na gitti!

        Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK tarafından kulübe verilen 6 maç seyircisiz oynama cezasına itiraz etti. Bordo-mavililer, kararı Tahkim Kurulu'na taşıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 12:34 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:34
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        Trabzonspor, Tahkim'e gitti!
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        Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında karşı karşıya gelirken, mücadeleye ise yaşanan olaylar damga vurmuştu.

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), saha olayları nedeniyle bordo-mavililere 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Trabzonspor, verilen cezayı Tahkim Kurulu'na taşıdı.

        TRT Spor'un haberine göre; konuyla ilgili itiraz dilekçesini sunan Karadeniz ekibi, 6 maçlık cezanın düşürülmesini talep etti. Tahkim Kurulu'nun, talebi değerlendirerek Trabzonspor'un seyircisiz oynama cezasında düzenlemeye gitmesi bekleniyor.

        KUPA MAÇINA SEYİRCİ ALINABİLECEK

        Bu arada Trabzonspor taraftarı, VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında tribündeki yerini alabilecek.

        Futbol disiplin talimatında yer alan "Seyircisiz oynama cezaları kendi kategorisinde uygulanır" maddesi nedeniyle ceza sadece Trendyol Süper Lig maçlarını kapsayacak.

        Trabzonspor, sezonun geri kalan diliminde ligde 4 iç saha maçına çıkacak. Bordo-mavililer, bu süreçte Papara Park'ta EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

        Trabzonspor'un 6 maçlık cezasında değişiklik olmaması durumunda Karadeniz ekibi, önümüzdeki sezon ligde oynayacağı ilk 2 iç saha maçında da seyircisinden yoksun olacak.

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