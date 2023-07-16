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        Trabzonspor - NK Celje: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        Trabzonspor, Slovenya kampındaki üçüncü hazırlık maçında NK Celje, takımı ile 2-2 berabere kaldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 16:13
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        Trabzonspor Celje ile yenişemedi
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        Slovenya'daki ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split'e 2-0 mağlup olan, MOL Fehervar ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Slovenya’nın NK Celje ile oynadığı üçüncü maçında da galibiyet elde edemedi.

        25. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Kerem Şen'in ceza alanı yayı gerisinden şutunda, top kaleci Obradovic'in sol tarafından filelerle buluştu: 1-0

        37. dakika Sloven ekibi beraberliği sağladı. Kalede Uğurcan Çakır'ın pasında, Larsen'in uzaklaştırmak istediği topu önüne alan Bajde, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

        İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        51. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Larsen'in sağdan yerden pasında, ön direğe hareketlenen Umut Bozok'un vuruşunda top filelere gitti: 2-1

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        64. dakikada skora yeniden denge geldi. sağdan ceza alanına yapılan ortayı Vuklisevic, altı pasın içine indirdi. Burada uygun durumda topla buluşan Zec, dokunarak meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 2-2

        Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

        Stat: Lubliyana

        Hakemler: Rade Obrenovic, Anej Kurez, Andraz Kovacic (Slovenya)

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Denswil, Ali Şahin Yılmaz (Dk. 90 Doğucan Haspolat), Arif Boşluk (Dk. 70 Poyraz Yıldırım), Kourbelis (Dk. 46 Hakan Yeşil), Kerem Şen, Bardhi (Dk. 64 Salih Malkoçoğlu) Abdurrahman Bayram (Dk. 55 Oğuzhan Yılmaz), Trezeguet (Dk. 46 Emirhan Zaman), Umut Bozok (Dk. 64 Enis Destan)

        NK Celje: Obradovic, Karninick, Zec, Vuklisevic, Ajhmajer, Kouter, Zabukovnik (Dk. 57 Bandaogo), Matko (Dk. 78 Svetlin), Bobicanec, Speljak, Bajde (Dk. 70 Edmilson)

        Goller: Dk. 25 Kerem Şen, Dk. 51 Umut Bozok (Trabzonspor) Dk. 37 Bajde, Dk. 64 Zec (NK Celje)

        Sarı Kart: Dk. 52 Abdurrahman Bayram (Trabzonspor)

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