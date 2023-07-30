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        Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon'daki belediye başkanlarıyla bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 22:25
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        Doğan, belediye başkanlarıyla buluştu
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        Bordo-mavili kulübün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın daveti üzerine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ile ilçe belediye başkanlarının yer aldığı buluşmaya, yönetim kurulu üyeleri ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen'in de katılım sağladığı belirtildi.

        Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Kulüp Başkanı Doğan da maddi ve manevi desteğe ihtiyacın had safhada olduğu bir sürecin yaşandığını belirtti.

        Trabzonspor'un şehrin önemli bir değeri olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

        "Bu şehrin en önemli değeri olan Trabzonspor'u, sürdürülebilir ekonomi ile kurumsal bir kimliğe kavuşturmak için çaba gösteriyoruz. Yerel yönetimlerin başındaki belediye başkanlarımızı bu sezon içeride ve dışarıdaki maçlarımızda yanımızda görmek istiyoruz. İçerisinde bulunduğumuz olumsuz mali tablodan çıkabilmemiz için manevi desteğe ihtiyacımız var. Bunun için belediye başkanlarımızın görüş ve önerileri ile eleştirileri bizim için çok önemli."

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        Doğan, son günlerde söz konusu edilen Trabzonspor'un satışı ile ilgili olarak da bu konuda gerekeni söylediğini belirterek, "Yalandan başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman da Trabzon'a operasyon çekmek isteyenlerin ilk kullanmak istedikleri kurumun Trabzonspor olduğuna dikkat çekerek, "Bu durum Trabzonspor'un bu şehir ve onu sevenler için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Son olarak Trabzonspor'un satışı ile ilgili yapmaya çalıştıkları algı da buna bir örnektir." değerlendirmesinde bulundu.

        Öte yandan açıklamada toplantıda söz alan belediye başkanlarının, Akyazı Stadyumu'nun Trabzonspor'a tahsisi için Trabzon'da her kesimi temsil eden sivil toplum örgütlerinden bir komite kurularak hareket edilmesini, stadyumun çevresi ile 24 saat yaşanır hale getirilmesi yönünde isteklerini belirttikleri kaydedildi.

        Toplantıdaki belediye başkanlarının ayrıca ilçelerdeki futbol altyapısının Trabzonspor ile koordine edilmesini, ilçelerde Trabzonsporlu yönetici, teknik adam ve futbolcuların yer alacağı sosyal ve sportif organizasyonlar düzenlenmesini, maçlarda çirkin tezahüratın önüne geçilerek tribünlerdeki kadın ve çocuk sayısının artırılması için ortak çalışma yapılması gerektiğini de vurguladıkları bildirildi.

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