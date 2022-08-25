MEHMET DEMİRKOL: TEKDÜZE TEMPO YETMEDİ

Sabırlı olmak doğru bir yaklaşımdı. Kalabalık ve akıcı bir baskı oynayan Kopenhag’a geniş alan bırakmadan, minimum riskle oynamak... Ama oyunun temposunu bu kadar tekdüze tutmak konusu tartışmalı. Hamsik ve Visca yokken işi iyice zorlaştıran bu oldu. Topu kanada/çizgiye indirmek çok zaman aldı. Ancak bunca çabanın sonucunda çok rastgele ortalar geldi.