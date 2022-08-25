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Trabzonspor - Kopenhag maçı yazar yorumları: Abdullah Avcı'ya sert eleştiriler! Hipnotize oldu ve... - Trabzonspor haberleri

Trabzonspor - Kopenhag maçı yazar yorumları

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 10 sezon sonra gruplarda yer alma fırsatını değerlendiremedi. Spor yazarları, Trabzonspor - Kopenhag maçını kaleme aldı

25.08.2022 - 09:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • MEHMET DEMİRKOL: TEKDÜZE TEMPO YETMEDİ

    Sabırlı olmak doğru bir yaklaşımdı. Kalabalık ve akıcı bir baskı oynayan Kopenhag’a geniş alan bırakmadan, minimum riskle oynamak... Ama oyunun temposunu bu kadar tekdüze tutmak konusu tartışmalı. Hamsik ve Visca yokken işi iyice zorlaştıran bu oldu. Topu kanada/çizgiye indirmek çok zaman aldı. Ancak bunca çabanın sonucunda çok rastgele ortalar geldi.

  • Trezeguet ve Kouassi oyuna girdikten sonra da bu akışkanlık gelmedi. Beklerin hücuma katılımı sınırlı kaldı. Ve birebirde adam geçmeye çalışmadılar dahi. Böyle olunca sadece rastgele ortalara kaldı iş. Maç bittiğinde Opta verileri 1.1 xG (gol beklentisi) veriyordu Trabzon için. 18 şuttan bu kadar çıkarabilmenin sebebi de bu. (FANATİK)

  • LEVENT TÜZEMEN: AVCI VE EKİBİ HİPNOZ OLDU

    Kopenhaglı oyuncular "Uyu yavrum uyu. Ninnilerle uyutayım seni, ninnilerle avutayım seni" şarkısı gibi Trabzonspor'u resmen uyuttu. Abdullah Avcı ve ekibi de kulübede adeta "Hipnoz" olmuş gibi Kopenhag savunmasının direncini kıracak hamleleri yapamadı.

  • Trezeguet'nin yerine kanatta Djaniny'nin başlaması sürpriz oldu. Yine de Djaniny'nin 5. dakikada karşı karşıya kaçırdığı gol Trabzonspor adına "Kırılma noktası"ydı. Bu tür maçlarda rakibin oyun anlayışını bozmak için böyle net pozisyonları gol yapacaksın. Kopenhag takımı Trabzon'a oranla daha ciddi ve dirençli oynadı. (SABAH)

  • CEMAL ERSEN: HESABINI TÜRK FUTBOLU VERSİN

    Trabzon kentinde tansiyon hayli yüksekti. Bordo-mavili taraftarın üst düzey motivasyonunun iki farklı sonucu olabilirdi. Sahaya pozitif yansırsa ateşleyici güç, tersi yaşanırsa, sıkıntılı bir hale dönüşebilirdi. Aklı selim kazandı. Trabzonspor’u müthiş mücadelesi için kutluyorum, ama Türk futbolunu bu eleme prangasına mahkum edenleri de gerekli yerlere havale ediyorum.

     

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