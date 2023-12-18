Trabzonspor, İstanbulspor maçının antrenmanlarını tamamladı
Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını bitirdi.
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında 4. sırada yer alan Trabzonspor, yarın saat 20:00'de deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Bordo-mavili takımın, İstanbulspor maçı kadrosu da belli oldu. İstanbul'a giden kafilede kamp kadrosu ise şu şekilde:
"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Stefano Denswil, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Dimitris Kourbelis, Batista Mendy, Berat Özdemir, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Kerem Şen, Enis Bardhi, Edin Visca, Mahmoud Trezeguet, Tonio Teklic, Paul Onuachu, Enis Destan"