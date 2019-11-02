Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yle karşılaşıyor. Fırtına, zirve yolunda kayıp yaşamamak için galibiyetten başka bir şey düşünmezken teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe ise kötü gidişe son verme peşinde.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE

STAT: Medical Park Stadyumu

SAAT: 17:30

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: BeIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Ivanildo, Novak, Doğan, Sosa, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Soner, Mossoro, Halil ve Jerome

TEKNİK SORUMLU: Suat Arıcan

TRABZONSPOR GALİBİYET PEŞİNDE

Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, bu maçı kazanıp hem 4 maçlık puan serisini hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde bu sezon oynadığı 9 maçın sadece birini kaybeden, son 4 lig maçından da puanla ayrılmayı başaran Trabzonspor, 16 puanla lider Alanyaspor'un 2 puan gerisinde yer alıyor. Bordo-mavililer, maçı kazanarak hem puan serisini hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

EKSİK ÇOK

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın sakatlıkları bulunuyor. Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi'nin de tam hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.

GÖZTEPE İLE 23'ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, bu maçla birlikte ligde 23'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor'un 9, Göztepe'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

İKİ İSİM CEZA SINIRINDA

Trabzonspor'da Göztepe karşılaşması öncesi 3'er sarı kartla Uğurcan Çakır ve Jose Sosa ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu da maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 11'inci haftasında oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GÖZTEPE'DE TAMER TUNA'NIN YERİ DOLMADI

Süper Lig'de üst üste Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa mağlubiyetleriyle alt sıralara gerileyen ve teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, zirve hesapları yapan Trabzonspor'a konuk oluyor. Kasımpaşa maçında sakatlanan orta saha Andre Poko ile Sivas Belediyespor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında direkt kırmızı kart gören stoper Sanneh Trabzon'da forma giyemeyecek.

Kasımpaşa maçı öncesi idmanda kasığında zorlanma olan İtalyan hücum oyuncusu Stefano Napoleoni'nin durumu da belirsiz. Göztepe'de istifa eden Tamer Tuna'nın yokluğunda takımı sahaya Sivas Belediyespor karşılaşmasında olduğu gibi kaleci antrenörü Suat Arıcan çıkaracak.