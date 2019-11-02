02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yle karşılaşıyor. Fırtına, zirve yolunda kayıp yaşamamak için galibiyetten başka bir şey düşünmezken teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe ise kötü gidişe son verme peşinde.
TRABZONSPOR - GÖZTEPE
STAT: Medical Park Stadyumu
SAAT: 17:30
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: BeIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Ivanildo, Novak, Doğan, Sosa, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Soner, Mossoro, Halil ve Jerome
TEKNİK SORUMLU: Suat Arıcan
TRABZONSPOR GALİBİYET PEŞİNDE
Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, bu maçı kazanıp hem 4 maçlık puan serisini hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.
Ligde bu sezon oynadığı 9 maçın sadece birini kaybeden, son 4 lig maçından da puanla ayrılmayı başaran Trabzonspor, 16 puanla lider Alanyaspor'un 2 puan gerisinde yer alıyor. Bordo-mavililer, maçı kazanarak hem puan serisini hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.
EKSİK ÇOK
Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın sakatlıkları bulunuyor. Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi'nin de tam hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.
GÖZTEPE İLE 23'ÜNCÜ RANDEVU
Trabzonspor ile Göztepe, bu maçla birlikte ligde 23'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor'un 9, Göztepe'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.
İKİ İSİM CEZA SINIRINDA
Trabzonspor'da Göztepe karşılaşması öncesi 3'er sarı kartla Uğurcan Çakır ve Jose Sosa ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu da maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 11'inci haftasında oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
GÖZTEPE'DE TAMER TUNA'NIN YERİ DOLMADI
Süper Lig'de üst üste Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa mağlubiyetleriyle alt sıralara gerileyen ve teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, zirve hesapları yapan Trabzonspor'a konuk oluyor. Kasımpaşa maçında sakatlanan orta saha Andre Poko ile Sivas Belediyespor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında direkt kırmızı kart gören stoper Sanneh Trabzon'da forma giyemeyecek.
Kasımpaşa maçı öncesi idmanda kasığında zorlanma olan İtalyan hücum oyuncusu Stefano Napoleoni'nin durumu da belirsiz. Göztepe'de istifa eden Tamer Tuna'nın yokluğunda takımı sahaya Sivas Belediyespor karşılaşmasında olduğu gibi kaleci antrenörü Suat Arıcan çıkaracak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!