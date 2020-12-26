DIAGNE'YE KORONA ENGELİ

Galatasaray'da Senegalli santrfor Mbaye Diagne, ailesinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı kadroya alınmadı. Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan aile bireyiyle hastalık sürecinde doğrudan temaslı durumda olan Diagne'ye iki gün arayla yapılan testler negatif sonuçlandı. Buna rağmen Diagne, hem Galatasaraylı hem de Trabzonsporlu futbolcuların sağlığını riske atmamak adına maç kadrosuna dahil edilmedi.