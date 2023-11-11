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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Paul Onuachu fark yaratıyor: 12 puanlık katkı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Onuachu fark yaratıyor: 12 puanlık katkı!

        Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Maxi Gomez'in yerine kadroya dahil edilen Paul Onuachu büyük katkı sağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:00
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'u yeni golcüsü Paul Onuachu'nun golleriyle 2-1 yenen Trabzonspor'da yapılan santrfor değişikliği fayda sağladı

        • 2

          Bordo-mavili kulübün sezon başında İspanya'nın Cadiz ekibine kiraladığı Uruguaylı oyuncu Maxi Gomez, geçen sezon ligde forma giydiği 26 maçta 5 gol kaydetti.

        • 3

          Karadeniz ekibi, Gomez ile yollarının ayrılmasının ardından Nijeryalı santrfor Paul Onuachu ile transferin son günlerinde kiralık olarak anlaşma imzaladı.

        • 4

          Ligin 5. haftasındaki Beşiktaş maçı öncesi kadroya katılan Onuachu, Gomez'in sezon boyunca gösterdiği performansı 12. hafta sonunda geride bıraktı.

        • 5

          Onuachu, ligde forma giydiği 8 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu olmayı başardı.

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          12 PUANLIK KATKI

          Onuachu'un gol attığı 5 maçta Trabzonspor, 12 puan kazandı.

        • 7

          Bordo-mavili takım, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda sahasında Beşiktaş'ı 3-0, Pendikspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-2 yendi, Atakaş Hatayspor deplasmanında ise 3-2'lik skorla mağlubiyet yaşadı.

        • 8

          Ligde 22 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Onuachu'nun gol attığı maçlarda bu puanların yarısından fazlasını elde etti.

        • 9

          SORLOTH VE CORNELIUS'TAN SONRA

          Trabzonspor'un 2,01 metre boyundaki golcüsü Paul Onuachu, daha önce bordo-mavili takımda iz bırakan uzun boylu golcüler Alexander Sörloth ve Andreas Cornelius'tan daha iyi 8 maçlık performans gösterdi.

        • 10

          Norveçli oyuncu Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda 34 lig maçında 24 kez rakip fileleri havalandırıp gol kralı olurken, ligde forma giydiği ilk 8 maçta 5 gole ulaşmıştı.

        • 11

          Karadeniz ekibinin şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 37 lig karşılaşmasında 15 kez rakip fileleri havalandıran Danimarkalı golcü Andreas Cornelius da ilk 8 lig maçında 3 gol kaydetmişti.

        Haberi Hazırlayan: Özer Çak
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