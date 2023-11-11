Trabzonspor'da Onuachu fark yaratıyor: 12 puanlık katkı!
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Maxi Gomez'in yerine kadroya dahil edilen Paul Onuachu büyük katkı sağladı
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Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'u yeni golcüsü Paul Onuachu'nun golleriyle 2-1 yenen Trabzonspor'da yapılan santrfor değişikliği fayda sağladı
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Bordo-mavili kulübün sezon başında İspanya'nın Cadiz ekibine kiraladığı Uruguaylı oyuncu Maxi Gomez, geçen sezon ligde forma giydiği 26 maçta 5 gol kaydetti.
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Karadeniz ekibi, Gomez ile yollarının ayrılmasının ardından Nijeryalı santrfor Paul Onuachu ile transferin son günlerinde kiralık olarak anlaşma imzaladı.
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Ligin 5. haftasındaki Beşiktaş maçı öncesi kadroya katılan Onuachu, Gomez'in sezon boyunca gösterdiği performansı 12. hafta sonunda geride bıraktı.
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Onuachu, ligde forma giydiği 8 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu olmayı başardı.
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12 PUANLIK KATKI
Onuachu'un gol attığı 5 maçta Trabzonspor, 12 puan kazandı.
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Bordo-mavili takım, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda sahasında Beşiktaş'ı 3-0, Pendikspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-2 yendi, Atakaş Hatayspor deplasmanında ise 3-2'lik skorla mağlubiyet yaşadı.
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Ligde 22 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Onuachu'nun gol attığı maçlarda bu puanların yarısından fazlasını elde etti.
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SORLOTH VE CORNELIUS'TAN SONRA
Trabzonspor'un 2,01 metre boyundaki golcüsü Paul Onuachu, daha önce bordo-mavili takımda iz bırakan uzun boylu golcüler Alexander Sörloth ve Andreas Cornelius'tan daha iyi 8 maçlık performans gösterdi.
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Norveçli oyuncu Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda 34 lig maçında 24 kez rakip fileleri havalandırıp gol kralı olurken, ligde forma giydiği ilk 8 maçta 5 gole ulaşmıştı.
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Karadeniz ekibinin şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 37 lig karşılaşmasında 15 kez rakip fileleri havalandıran Danimarkalı golcü Andreas Cornelius da ilk 8 lig maçında 3 gol kaydetmişti.