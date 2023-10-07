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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı: Yollar ayrılıyor! - Trabzonspor haberleri - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı: Yollar ayrılıyor!

        Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile istediği istikrarı sağlayamamasının ardından Hırvat hoca ile ayrılık kararı aldı. Bordo-mavili yönetim, Bjelica ile ayrılığı resmiyete dökmek için girişimlere başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 17:07 Güncelleme: 07.10.2023 - 17:13
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        • 1

          Trabzonspor yönetimi, geçen sezon sonu göreve başlayan ve başarıdan uzak bir performans sergileyen teknik direktör Nenad Bjelica ile yolları ayırmayı planlıyor.

        • 2

          Ligin 8'inci haftasında dün akşam oynanan Adana Demirspor maçında 1-0 mağlup olan bordo-mavili takımın üst üste yaşadığı kayıplar camianın ve taraftarın tepkisini çekmişti.

        • 3

          Maç sonunda durum değerlendirmesi yapan Trabzonspor yönetim kurulu, Hırvat hoca ile yola devam edilmemesi konusunda fikir birliğine vardı.

        • 4

          Yönetimin oy birliğiyle vardığı kararı destekleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp avukatlarına talimat vererek resmi görüşmelerin yapılmasını istedi.

        • 5

          AYRILIK GÖRÜŞMELERİ YAPILIYOR

          2024-25 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunan ve yıllık 1 milyon 600 bin Euro ücret alan Nenad Bjelica'nın tazminatının verilerek takımdan gönderilmesi düşünülüyor.

        • 6

          Adana Demirspor maçı sonrası ülkesi Hırvatistan'a giden Bjelica ile avukatlar üzerinden resmi görüşmeler yapılıyor. Trabzonspor ile Bjelica'nın ayrılığının yakın zamanda kesinleşmesi bekleniyor.

        • 7
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