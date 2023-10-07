Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı: Yollar ayrılıyor!
Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile istediği istikrarı sağlayamamasının ardından Hırvat hoca ile ayrılık kararı aldı. Bordo-mavili yönetim, Bjelica ile ayrılığı resmiyete dökmek için girişimlere başladı. İşte detaylar...
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Trabzonspor yönetimi, geçen sezon sonu göreve başlayan ve başarıdan uzak bir performans sergileyen teknik direktör Nenad Bjelica ile yolları ayırmayı planlıyor.
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Ligin 8'inci haftasında dün akşam oynanan Adana Demirspor maçında 1-0 mağlup olan bordo-mavili takımın üst üste yaşadığı kayıplar camianın ve taraftarın tepkisini çekmişti.
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Maç sonunda durum değerlendirmesi yapan Trabzonspor yönetim kurulu, Hırvat hoca ile yola devam edilmemesi konusunda fikir birliğine vardı.
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Yönetimin oy birliğiyle vardığı kararı destekleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp avukatlarına talimat vererek resmi görüşmelerin yapılmasını istedi.
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AYRILIK GÖRÜŞMELERİ YAPILIYOR
2024-25 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunan ve yıllık 1 milyon 600 bin Euro ücret alan Nenad Bjelica'nın tazminatının verilerek takımdan gönderilmesi düşünülüyor.
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Adana Demirspor maçı sonrası ülkesi Hırvatistan'a giden Bjelica ile avukatlar üzerinden resmi görüşmeler yapılıyor. Trabzonspor ile Bjelica'nın ayrılığının yakın zamanda kesinleşmesi bekleniyor.
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