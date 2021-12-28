Trabzonspor Boluspor maçı için artık heyecan dorukta. 2021-2022 sezonu Ziraat Türkye Kupası 5. tur maçına sahne olacak Trabzonspor Boluspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

TRABZONSPOR BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Boluspor maçı bugün saat 18:30'da başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...

TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Hüseyin, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny, Cornelius