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Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi son gelişmeler ve iki takımının muhtemel 11'leri burada...

03.04.2022 - 10:03 | Güncelleme: FUTBOL

  • Süper Lig'in 31. haftasındaki dev maçta lider Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

  • Ligde 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunan ve zirve mücadelesinde büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Anders Trondsen, Ahmetcan Kaplan ile cezalı Bruno Peres, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Marek Hamsik'in ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

  • SAHASINDA 390 GÜNDÜR YENİLMİYOR

    Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 390 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 15 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 21 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.

  • 3 BÜYÜK RAKİBE KARŞI MAĞLUBİYETİ YOK

    Trabzonspor, Beşiktaş maçında kazanması ya da sahadan beraberlikle ayrılması halinde üç büyük rakibi karşısında sezonu yenilgisiz tamamlayacak. Bu sezon şu ana kadar Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 5 maç yapan bordo-mavililer, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Trabzonspor, en son üç büyük rakibi karşısında 2019-2020 sezonunu 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgisiz kapatmıştı.

  • Ligin 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, 46 puanla 8. sırada haftaya başladı. Oynadığı son 10 lig maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik alan Beşiktaş, 1 de yenilgi yaşadı.

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