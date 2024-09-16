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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi!

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bu ay içerisinde Bankalar Birliği'nden çıkacaklarını belirtirken, devre arasında yapacakları transferlerle şampiyon yarışında iddialı olacaklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:00 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:31
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        Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi!
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        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sermaye artırımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, bu ay içerisinde Bankalar Birliği'nden çıkacaklarını belirterek, "Geçen hafta itibarıyla onayını aldığımız sermaye artırımı sürecinde hisse sahiplerimizin hak kullanımları bugün itibarıyla başladı. Futbol A.Ş. olarak ilk günden 2 milyar 550 milyon TL tutarındaki sermaye artırımı katılım bedelimizi ödeyerek hakkımızı kullandık. Süreç tamamlandığında elde edeceğimiz kaynakla, daha önce de çeşitli platformlarda ifade ettiğimiz üzere, kamuoyunda Bankalar Birliği olarak bilinen kredi anlaşmasından bu ay itibariyle çıkmış olacağız. Sıfır banka kredisi ve dolayısıyla sıfır finansman gideri ile artık çok daha güçlü bir yapıya kavuşacak olan şirketimizin finansal tablolarında büyük bir iyileşme süreci başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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        İSTANBUL'DA İKİ DEV PROJE

        "Bilindiği üzere İstanbul’daki Kartal arazisinin 30 yıllık nitelikli irtifak hakkı geçen ay itibariyle hisseleri borsada işlem gören şirketimiz tarafından devralınmıştı" diyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Alınan bu devirle birlikte Kartal Tesisleri üzerinde yapmayı planladığımız projeler için önemli bir aşamayı da geride bıraktık. Sportif A.Ş. uhdesinde gerçekleştireceğimiz proje ile 3 milyar TL’nin üzerinde bir gelir oluşturmayı hedefliyoruz. Kartal arazisi dışında, süreçlerini belirli bir aşamaya getirdiğimiz büyük bir gayrimenkul projesinde de önemli bir mesafe aldık. Çalışmalarımızı büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütüyoruz. Bu projemizi hayata geçirdiğimizde, Trabzonspor borçlarıyla değil, oluşturduğu gelirlerle ve elde ettiği karlarla konuşulan bir kulüp haline gelecektir."

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        "EKONOMİK TABLOMUZU SAĞLAM BİR HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

        Trabzon’da da önemli projelerin arifesinde olduklarını belirten Doğan, "Bu projeleri, halka açık olan şirketimiz uhdesinde gerçekleştirmek arzusundayız. Çok önemli gelir kalemleri oluşturacağımız bu projelerle birlikte ekonomik tablomuzu sağlam bir hale getirmek istiyoruz. Uzun yıllar sonra öz kaynaklarını pozitife döndüren şirketimiz, yeni sermaye yapısı ile bu pozitif tutarını oldukça yükseltecektir. Yapacağımız yeni hamlelerle birlikte, artık teknik iflastan çıkmış, gelir-borç rasyolarını düzeltmiş ve UEFA’nın mali kriterleri arasında önemli bir hale gelen "pozitif öz kaynak" kuralı gibi birçok kriter bizim için sorun olmaktan çıkacaktır" diye konuştu.

        "HOCAMIZIN TALEP EDECEĞİ HER OYUNCUYU DEVRE ARASINDA KADROMUZA KATACAĞIZ"

        Yapılan teknik adam değişikliği ile birlikte takımının yeniden yukarıya ivmeleneceğine ve kısa süre içerisinde şampiyonluk yarışına ortak olacağına yüzde yüz inandıklarını belirten Doğan, "Hocamızın gelişi sonrası transfer süresinin çok az kalması nedeniyle bazı takviyeleri devre arasında yapmayı planlıyoruz. Bu anlamda hocamızın talep edeceği her oyuncuyu devre arasında takıma katacağız. Şampiyonluk yarışında olmamız için gereken tüm adımları kararlılıkla atacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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