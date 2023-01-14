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Trabzonspor-Başakşehir maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor-Başakşehir maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Süper Lig'in 19. haftasındaki kritik karşılaşmada Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş, 19. hafta maçında Konyaspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılar haftaya 29 puanla 5. sırada girerken, 7. basamaktaki Konyaspor'un ise 27 puanı bulunuyor. Konyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 14.01.2023 - 18:05 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor-Başakşehir maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny, Gomez.

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lucas Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

STAT: Akyazı Şenol Güneş
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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Bordo-mavililer, Başakşehir karşısında alacağı puan ya da puanlarla moral bulmak istiyor. 685 gündür evinde yenilmeyen Trabzonspor, seriyi 34 maça çıkarmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanda 5-0'lık mağlubiyet alarak lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalan bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetim ile görüşerek yola devam kararı almıştı.

29. RANDEVU

Trabzonspor ile Başakşehir, 29. kez kozlarını paylaşıyor. Geride kalan 28 maçta bordo-mavililerin 10-9 üstünlüğü bulunuyor. 9 maçta ise eşitlik bozulmadı.

TRABZON'DA OYNANAN MAÇLAR

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 14 maçta iki takımda 4'er galibiyet elde etti. 6 karşılaşmada ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. Başakşehir'e karşı sahasında son galibiyetini 15 Şubat 2015'de 3-2'lık skarla alan Trabzonspor, söz konusu maçın ardından rakibiyle evinde oynadığı 7 maçta 4 beraberlik 3 mağlubiyet aldı.

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