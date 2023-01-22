Bordo-Mavililer bu galibiyetle puanını 35'e çıkarırken, İstanbulspor ise 15 puanda kaldı.

Trabzonspor taraftarları, tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. Konuk takım tribününde ise sadece bir taraftarın olması dikkati çekti.

Karşılıklı olarak başarı dileklerinin ardından başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na günün anısına plaket verildi.

Bordo-mavili takımın eski kaptanı ve gol kralı olan Fatih Tekke, alkışlarla taraftara karşılık verdi.