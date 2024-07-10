Trabzonspor: 2 - Szeged 2011: 1 | MAÇ SONUCU
Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdüren Trabzonspor, Szeged 2011 ile oynadığı özel maçı 2-1'lik skorla kazandı.
Trabzonspor, yeni sezon için çalışmalarına Macaristan'da devam ederken, Szeged 2011'le karşılaştığı hazırlık maçını 2-1'lik skorla kazandı.
Trabzonspor karşılaşmaya Taha, Serkan, Ali, Denswil, Barisic, Lundstram, Kerem, Ozan, Visca, Orsic ve Enis ile başladı.
Macar ekibi Szeged, karşılaşmada Aron Borveto'nun 26. dakikada attığı golle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarıya 11 değişiklikle başlayan Trabzonspor, baskısını artırdı. Dakikalar 78'i gösterdiğinde sahneye çıkan Umut Bozok takımına beraberliği getirdi.
Son dakikalarda da baskısına devam eden Trabzonspor, 90+2'de Trezeguet'nin attığı golle 2-1 öne geçti ve müsabakayı kazandı.