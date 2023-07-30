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        Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor: 1 - AEK: 3 MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor: 1 - AEK: 3 MAÇ SONUCU

        Trabzonspor, hazırlık maçında Yunanistan'ın AEK takımına 3-1 mağlup oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 22:13
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        Trabzonspor hazırlık maçında mağlup
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        Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Yunanistan ekiplerinden AEK ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip AEK, müsabakanın ilk yarısını Levi Garcia'nın 31. dakikada ve Eliasson'un 41. dakikada attığı gollerle 2-0 önde kapattı.

        Müsabakanın ikinci yarısında ise Trabzonspor, 55. dakikada Gomez'in ayağından bulduğu golle farkı bire indirdi. 75. dakikada Tom van Weert durumu 3-1 getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

        Konuk ekip 68. dakikada Levi Garcia'nın, Trabzonspor ise 82. dakikada Bakasetas'ın kullandığı penaltı atışlarından yararlanamadı.

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