Trabzon ve Gümüşhane'de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi

08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Etkinlikler kapsamında, Trabzon'da 19 sivil toplum örgütünün katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Grup adına basın açıklamasını okuyan Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, kadınların dayanışmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, dünyada eşitsizliğin, yoksulluğun, şiddetin ve savaşların giderek arttığını söyledi.
Lisansız İnsan Derneği ise görme ve işitme engelli öğrencilerle birlikte Gülbahar Hatun Türbesi'nde bir araya geldi.
Etkinlikte, öğrencilere işaret diliyle Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun'un hayatı anlatıldı. Dernek Başkanı Selim Çolak, bir padişah annesi olmasının yanında Gülbahar Hatun'un, tarihte iz bırakan kadınlardan olduğunu belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öğrencilerin Gülbahar Hatun'u tanımaları amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.
Tonya ilçesinde de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce futsal maçı düzenlendi. İlçede yaşayan kadınlar ile öğrencilerin katıldığı maçta renkli görüntüler oluştu.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, Of ilçesinde fidan yetiştiriciliğinde çalışan kadınlarla buluştu. Sürmen ve beraberindekiler, Sıfır Atık Projesi'ne dikkat çekmek amacıyla ahşap baskılarla bez torbalara çeşitli şekiller yaptı.
Gümüşhane'de, Genç Tema Kulübü üyelerince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 81 kadına 81 çiçek ve meşe palamudu tohumu dağıtıldı.
Şehir merkezindeki Fatih Parkı'nda bir araya gelen Gümüşhane Üniversitesi Genç Tema Kulübü üyeleri, "Kadın anadır", "Kadın sudur" ve "Kadın topraktır" yazılı dövizler açtı.
Grup adına basın açıklamasını yapan Gümüşhane Üniversitesi Genç TEMA Kulübü gönüllüsü Betül Hançer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Gümüşhane'de 81 kadına 81 adet çiçek dağıtarak, 81 gönüle girmeyi hedeflediklerini söyledi.
Dağıttıkları meşe palamudu tohumu ile de toprak ananın yeni filizler yeşertmesini ümit ettiklerini dile getiren Hançer, "Kadınların gücüne inanıyor ve TEMA Vakfı olarak gönüllüleri, çalışanları ve yönetim kurulundaki kadın ve erkek sayısının eşitliği ile gurur duyuyoruz. Bütün kadınlarımızı gönüllümüz olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından TEMA Vakfı İl Temsilcisi Yusuf Oral ile birlikte kulüp üyeleri Atatürk Caddesi'nden geçen kadınlara çiçek ve meşe palamudu tohumlarını dağıttı.
,Veysel Kara
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