Trabzon ve Erzurum'da 3 milyon kişi sanatla buluştu

Trabzon Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında 30’dan fazla mekanda düzenlenen 500’den fazla etkinliğe 1000’den fazla sanatçı katılırken, festival boyunca tüm etkinliklere 1 milyon 300 binden fazla kişi katıldı. Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivali’nde ise 37 ayrı mekanda düzenlenen 4000’den fazla etkinliğe yine 1000 civarında sanatçı katılırken, festival boyunca 1 milyon 360 binin üzerinde katılımcı etkinliklere ilgi gösterdi. Böylece 19-27 Ağustos tarihleri arasında Trabzon ve Erzurum’da düzenlenen iki festivalde toplam 2 milyon 660 bin vatandaş kültür ve sanatla buluştu.