        Haberler Yaşam Trabzon'un yüksek kesimlerini 'vargit' çiçekleri süsledi

        Trabzon'un yüksek kesimlerini 'vargit' çiçekleri süsledi

        Trabzon'da yaylalardan dönüşü ve kışın gelişini simgeleyen vargit çiçekleri doğayı renklendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 09:57 Güncelleme: 14.10.2025 - 09:57
        • 1

          Halk arasında mavi yıldız, yayla çiçeği ve güz çiğdemi gibi çeşitli isimlerle anılan acı çiğdemgiller familyasından vargit, yaylalarda bu yıl son kez açtı.

        • 2

          Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası'nın Engin Oba mevkisi de hava sıcaklığının düşmesiyle vargitlerle kaplandı.

        • 3

          Mor ve beyaz rengiyle çayırları süsleyen vargit çiçekleri, güzel görüntüler oluşturdu.

        • 4

          Soğuk havada 500 ile 3 bin metre rakımdaki orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişen vargit, yılda birer kez eylül ve ekim döneminde açıyor.

        • 5

          Vargitlerin görsel şöleniyle ziyaretçilerini karşılayan yayla, doğanın yeşil tonlarını kahverengi, sarı ve turuncuya bırakmasıyla görülmeye değer manzaralar sunuyor.

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
