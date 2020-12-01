Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, FETÖ/PDY içerisinde ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullandıkları ileri sürülen 5 kişiye yönelik Trabzon merkezli İzmir, Hatay, Bitlis ve Mersin'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, emekli ve muvazzaf uzman çavuşlar F.Ö, Y.E.A, G.Ö, N.K. ve Y.E.B. yakalandı.

Gözaltındaki kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.