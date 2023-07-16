Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Trabzon Havalimanı pistinde `kırmızı kil´ tehlikesi

        Trabzon'da yılda 23 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı havalimanı pisti, asfaltında oluşan çatlak ve çökmeler nedeniyle 3 yılda 5 kez onarıma alındı. Havalimanının pist zemini altında yer alan 'kırmızı kil'lerin, artan yağışlar nedeniyle asfaltta şişme, kabarma, çatlak ve oturmalara yol açtığı belirtildi. Havalimanının 'S.O.S' verdiğini söyleyen Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Temel sorun, zemini oluşturan çevre jeolojisine göre 'kırmızı kil'ler. Periyodik bakımlar, sürdürülebilir bir uçuş politikası değildir. Fore kazık veya diğer zemin iyileştirme yöntemleri uygulanmalı" dedi.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Havalimanı pistinde tehlike!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hava trafiğine 1957 yılında açılan ve 2022 yılında 16 bin 972 iç hat ve 6 bin 507 dış hat olmak üzere 23 bin 479 sefer gerçekleşen Trabzon Havalimanı, Karadeniz kıyısındaki Türkiye'nin trafikler yönünde en önemli havalimanları arasında yer alıyor. 2 bin 640 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip pist, son günlerde artan yağışlar sonrası yüzeyinde oluşan çatlak ve çökmeler nedeniyle onarıma alındı. Gece boyu süren çalışmalar sonucu havalimanı yeniden uçuş trafiğine açıldı. Aynı sorunlardan kaynaklı 3 yılda 5 kez belirli periyotlarda bakıma alınıp, yaşanan uçuş iptalleriyle gündeme gelen havalimanın pist zemini altında yer alan ‘kırmızı kil’lerin, artan yağışlar nedeniyle asfaltta şişme, kabarma, çatlak ve oturmalara yol açtığı belirtildi. Uzmanlar, özellikle turizm sezonunda günlük 35 uçak seferiyle 4 bin 500 yolcuyu ağırlayan havalimanının pistinde kalıcı çözüm ve ‘kırmızı kil’ tehlikesine karşı, temel iyileştirme yapılıp, pist altının da fore kazıklarla güçlendirilmesini önerdi.

        REKLAM

        "TEMEL SORUN 'KIRMIZI KİL'LER"

        Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sorunun kökten çözülmesi gerektiğini belirterek, “Trabzon Havalimanı’nın iki temel sorunu var. Bunlardan bir tanesi pistin kıyı erozyonundan dolayı dar olması. Kıyı erozyonundan dolayı pist sürekli darlaşıyor ve bu dar alandan daha önce yıllarda uçak aşağıya doğru yuvarlanmak durumunda kaldı. Diğer ikinci sorun ise pistte oturmalar, kalkmalar ve şişmeler. Sorunu ortadan kaldırmak için pistin beton ve asfalt kısmı tamamen kazındı ve yenilendi. Havalimanının temel sorunu zemini oluşturan çevre Jeolojisine göre 'kırmızı kil'ler. Yağışların artması, yer altı su seviyesinin zaman içerisinde değişmesi nedeniyle pistte oturmalar ve kalkmalar meydana geliyor. Onarım ve bakımlar yapıldı ancak; bu sürdürülebilir bir uçuş politikası değildir. Yapılması gereken sorunu kökten çözmektir. Yani zemin iyileştirilmesi yapılmalı; fore kazık veya diğer zemin iyileştirme yöntemleri uygulanıp Trabzon Havalimanı'nın daha güvenli bir hale getirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

        REKLAM

        "HAVALİMANI 'S.O.S' VERİYOR"

        Trabzon Havalimanı'nın 'S.O.S' verdiğini söyleyen Prof. Dr. Bektaş, Yeni bir havalimanı yapılması proje aşamasında. Ancak bu 5-10 yılı alabilecek bir proje. Sağlıklı, güvenli bir uçuş politikası oluşturmak için bugünkü pistin zemin etüdü ve zemin iyileştirilmesi yapılması lazım. Onarılması ve kalıcı bir çözüm getirildikten sonra uçuşlara açılmalı. Geçici bir süre ile Trabzon Havalimanı'nın üzerindeki uçuşlar, en yakın olan Rize Havalimanı'na aktarılmasında yarar vardır.

        Bu Trabzon’un turizmini etkilemez. Tam tersine insanlar daha güvenli uçuş politikasına ulaşırlar. Bir, bir buçuk ay yolcular Rize’den Trabzon’a gelebilir. Bu da insanların hayatını garantiye alma açısından ve uçakların güvenli uçuş yapması açısından son derece önemlidir. İkazlarımızı tekrarlıyoruz; şu anda Trabzon Havalimanı S.O.S veriyor. Yani potansiyel tehlikeden acil yardıma geçiş dönemi başlamıştır” dedi.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sıcak hava dalgası sürüyor!
        Sıcak hava dalgası sürüyor!
        Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete'de
        Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete'de
        Protestolar devam ediyor: Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestolar devam ediyor: Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Livakovic'te mutlu son!
        Livakovic'te mutlu son!
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Artık bambaşka bir hayatı var
        Artık bambaşka bir hayatı var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Mehmet Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Mehmet Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Icardi'nin geliş tarihini açıkladı!
        Icardi'nin geliş tarihini açıkladı!
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Para kaybetmeyi tercih etti
        TFF'den 1959 öncesine dair karar!
        TFF'den 1959 öncesine dair karar!
        Yüzme havuzu mu deniz mi?
        Yüzme havuzu mu deniz mi?
        İlişkiyi bitiren fotoğraf
        İlişkiyi bitiren fotoğraf
        Yangının sebebi belli oldu
        Yangının sebebi belli oldu
        Galatasaray'dan gollü prova
        Galatasaray'dan gollü prova
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        'Özkan Uğur' tepkisine sert yanıt
        'Özkan Uğur' tepkisine sert yanıt
        Gizli geçidin sırrı çözüldü!
        Gizli geçidin sırrı çözüldü!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! "Gerekirse planlarınızı iptal edin"
        Kavurucu sıcaklara dikkat! "Gerekirse planlarınızı iptal edin"
        "Hayat devam ediyor"
        "Hayat devam ediyor"