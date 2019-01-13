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Trabzon'da 24 saatlik su kesintisi yaşanıyor. Bazı bölgelerde su kesintisi 24 saati de aşıyor. Peki Trabzon'da sular ne zaman gelecek? İşte TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son duyurular...
TRABAZON'DA SU KESİNTİLERİ
Başlangıç Tarihi
12 Ocak 2019, Cumartesi 15:00
Bitiş Tarihi
14 Ocak 2019, 04:30
Sebebi
ANA BORU ARIZASI
Açıklama
BELİRTİLEN MAHALLELERE SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler
ORTAHISAR AKTOPRAK MAH., ORTAHISAR BAHÇECİK MAH., ORTAHISAR BEŞTAŞ MAH., ORTAHISAR ÇAMOBA MAH., ORTAHISAR SOĞUKSU MAH., ORTAHISAR 3 NOLU ERDOĞDU MAH.
Başlangıç Tarihi
12 Ocak 2019, Cumartesi 17:00
Bitiş Tarihi
13 Ocak 2019, 17:00
Sebebi
ANA BORU ARIZASI
Açıklama
BELİRTİLEN MAHALLELERE SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler
ORTAHISAR KANUNİ MAH., ORTAHISAR KONAKLAR MAH., ORTAHISAR ÜNİVERSİTE MAH., ORTAHISAR 1 NOLU BOSTANCI MAH., YOMRA KAŞÜSTÜ MAH.
Başlangıç Tarihi
13 Ocak 2019, Pazar 06:00
Bitiş Tarihi
13 Ocak 2019, 21:00
Sebebi
ANA BORU ARIZASI
Açıklama
BELİRTİLEN MAHALLELERE SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler
ORTAHISAR BOZTEPE MAH., ORTAHISAR CUMHURİYET MAH., ORTAHISAR ÇARŞI MAH., ORTAHISAR ESENTEPE MAH., ORTAHISAR GAZİPAŞA MAH., ORTAHISAR HIZIRBEY MAH., ORTAHISAR İSKENDERPAŞA MAH., ORTAHISAR ORTAHİSAR MAH., ORTAHISAR PAZARKAPI MAH., ORTAHISAR YALI MAH., ORTAHISAR YENİCUMA MAH., ORTAHISAR ZAFER MAH.
Başlangıç Tarihi
13 Ocak 2019, Pazar 06:00
Bitiş Tarihi
14 Ocak 2019, 01:00
Sebebi
ANA BORU ARIZASI
Açıklama
BELİRTİLEN MAHALLEYE SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler
ORTAHISAR ÇUKURÇAYIR MAH.
TİSKİ DUYURUSU
TİSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Esiroğlu İçme Suyu Arıtma Tesisinden Ortahisar ilçesinin muhtelif bölgelerinde bulunan içme suyu depolarına su arzı sağlayan 1.6 metre çapındaki ana isale hattında, toprak kayması sonucu yaşanan arıza nedeniyle zorunlu olarak su kesintisine gidilmiştir.
Ortahisar ilçesinin Kutlugün Mahallesi'nde yaşanan arızanın giderilmesi için TİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara ivedilikle başlanmıştır. 15 metre derinlikte bulunan ana isale hattına müdahale edilmesi için içme suyu depolarına su nakli zorunlu olarak durdurulmuştur. İçme suyu depolarındaki su stokları tükendiğinde bazı mahallelerimizde su kesintisi yaşanacaktır.
1 Nolu Beşirli, 2 Nolu Beşirli, Karşıyaka, Fatih, İnönü, Yenimahalle ve Toklu mahalellerinde bugün (12 Ocak) saat 14.30 itibariyle su kesintisi başlayacak olup, bu mahallelere yarın (13 Ocak) saat 14.00 itibariyle yeniden su verilecektir.
1 Nolu Erdoğdu, 2 Nolu Erdoğdu, Yeşiltepe ve Aydınlıkevler mahalelerinde su kesintisi bugün (12 Ocak) saat 14.30'da başlayacak olup, yarın (13 Ocak) saat 14.00 itibariyle bu mahallelere yeniden su verilecektir.
3 Nolu Erdoğdu, Soğuksu, Beştaş, Aktoprak, Bahçecik (Cezaevi çevresi) ve Çamoba mahallelerinde su kesintisi bugün (12 Ocak) saat 15.00 itibariyle başlayacak olup, yarın (14 Ocak) saat 04.30 itibariyle yeniden su verilecektir.
Kalkınma ve 2 Nolu Bostancı mahallelerinde su kesintisi bugün (12 Ocak) saat 15.00 itibariyle başlayacak olup, yarın (13 Ocak) saat 14.00 itibariyle yeniden su verilecektir.
Üniversite, 1 Nolu Bostancı, Kanuni ve Konaklar mahallelerinde su kesintisi bugün (12 Ocak) saat 17.00 itibariyle başlayacak olup, yarın (13 Ocak) saat 17.00 itibariyle yeniden su verilecektir.
Bu mahalleler dışındaki mahallelerde de su kesintisi yaşanabilecektir. Bu süre zarfında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahalle aralarında tankerlerle su bulundurulacaktır. Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için tedbirli olmaları önem taşımaktadır." denildi.
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