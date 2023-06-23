Trabzon'da heyelan! 3 ev boşaltıldı

Ocak Mahalle Muhtarı Şemsettin Özcan ise yağışın son bir haftadır aralıklarla devam ettiğini dile getirerek, "Gece bir gürültü geldi. Bu gürültüden sonra zaten heyelan ırmağın önünü tıkayıp sele dönüştürdü. Heyelanın olduğu yerdeki evin yapısında bir şey yok ama kayma ihtimali var. Şu anda da heyelan riski devam ediyor." dedi.