Trabzon'da 11 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi
Trabzon'da arama yapılan otobüste bir valizde 11 kilo 900 gram skunk ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir yolcu otobüsüne yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Ekipler, operasyonda narkotik köpeği Atlas'ın şüphelendiği valizde arama yaptı.
İstanbul'dan Ö.A. tarafından otobüse verilen valizden 20 paket halinde 11 kilo 900 gram skunk ele geçirildi.
Şüpheli Ö.A'nın valizi, Trabzon'da S.G'ye gönderdiği öğrenildi.
Ekiplerin düzenlediği operasyonla Ö.A. ve S.G. gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.