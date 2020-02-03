HABERTURK.COM / Reuters

Japon otomotiv üreticisi Toyota ve ülkenin teknoloji şirketlerinden Panasonic'in, elektrikli araç bataryaları geliştirmek üzere ortak bir şirket kurmak istediği bundan tam bir yıl önce açıklanmıştı.

Bugün ise, iki Japon üreticinin karar kıldığı ortak şirkette imzaların atıldığı ortaya çıktı.

Reuters'ta yer alan açıklamaya göre, yeni şirketin adı 'Prime Planet Energy and Solutions' olacak. Yeni şirketin, otomobil üreticilerinin kullanabileceği prizmatik, kare şekilli bataryalar geliştireceği ifade ediliyor.

Açıklama metninde, "Bataryaların otomobiller ve diğer mobilite türleri için enerji sağlamak ve çeşitli çevre sorunları için çözüm olarak görülmekte ve ileriye dönük olarak toplumda merkezi bir rol oynaması beklenmektedir" denildi.

Öte yandan, iki Japon firmanın kuracağı ortak şirketin 1 Nisan'da faaliyete geçeceği bildirildi. 5 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak 'Prime Planet Energy and Solutions'un yüzde 51'i Toyota'ya, yüzde 49'u ise Panasonic'e ait olacak.

MALİYETLERİ AŞAĞI ÇEKECEK

Atılan adım ile birlikte, iki Japon firmanın elektrikli araçların olmazsa olmazı batarya konusunda maliyetleri aşağı çekeceği aktarılıyor. Öyle ki, dünyada sayılı firma otomobiller için batarya üretimi yaparken, bu firmaların çoğu ise Çin'de bulunuyor.

Toyota ve Panasonic'in üreteceği bataryalardan ilk etapta Mazda ve Subaru gibi diğer Japon otomobil üreticilerinin de faydalanması bekleniyor.

Açıklama metninde, "Bataryaların otomobiller ve diğer mobilite türleri için enerji sağlamak ve çeşitli çevre sorunları için çözüm olarak görülmekte ve ileriye dönük olarak toplumda merkezi bir rol oynaması beklenmektedir" ifadesi yer aldı.