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Pandeminin ilk döneminde fabrikalardaki üretime ara vermek zorunda kalan otomotiv sektörü, yeni bir kapatma dalgası ile karşı karşıya kaldı.

Koronavirüs salgının ikinci dalgası tüm dünyada devam ederken, virüsün İngiltere'de mutasyona uğrayarak yayılma hızını artırması, Japon otomotiv üreticisi Toyota'ya üretimi durdurma kararı aldırdı.

İngiliz basınında yer alan gelişmeye göre, İngiltere'de mutasyona uğramış virüsün diğer ülkelere yayılmasını engellemek üzere sınırların kapatılması, Toyota'nın ülkedeki Deeside ve Burnaston fabrikalarındaki üretim faaliyetlerinin durmasında belirleyici oldu.

Öte yandan, Japon şirketin parça tedariki sıkıntısı nedeniyle Fransa'daki üretim tesisinde de faaliyetlerine ara verdiği kaydedildi. Toyota'nın geçici olarak kapattığı tesislerde üretimine ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, tedarik sorununun çözülmesi ile fabrikaların yeniden açılabileceği tahmin ediliyor.

Toyota'nın Avrupa merkezinden yapılan açıklamada, "Sınırların ne kadar kapalı kalacağı ve lojistik aktivitelerdeki belirsizlik, İngiltere ve Fransa'daki fabrikalarımızda üretime geçici olarak ara vermeyi zorunlu kılmıştır" denildi.

Fransa'daki fabrikada Yaris modelini üreten Toyota, 2021'de ise Yaris Cross modelini de bu tesiste üretmeye hazırlanıyor. Japon üretici İngiltere'de ise Corolla hatchback ve Corolla Touring Sports modellerinin üretimini gerçekleştiriyor.

Japon Toyota haricinde İngiltere'de Nissan, Honda, Vauxhall, Land Rover Jaguar, Rolls-Royce, Bentley gibi markaların da üretimleri bulunuyor.