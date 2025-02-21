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        Haberler Ekonomi Otomobil Toyota hidrojen teknolojisinde 3'üncü seviyeye geçiyor - Otomobil Haberleri

        Toyota hidrojen teknolojisinde 3'üncü seviyeye geçiyor

        Yeni nesil hidrojen yakıt hücresi teknolojisini geliştirmeye başlayan Toyota, sistemin önceki nesle kıyasla 2 kat daha dayanıklı hale getirildiğini ve yüzde 20 daha uzun menzil sunduğunu açıkladı. 2026 yılı ve sonrası için Japonya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin'deki pazarlarda tanıtılması planlanan yeni nesil hidrojen yakıt hücresi sisteminin, ağır ticari araçlarda da kullanılabileceği belirtiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 12:08 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:08
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        Hidrojen teknolojisinde 3'üncü seviyeye geçiyor
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        Japon otomobil üreticisi Toyota, 3. nesil hidrojen yakıt hücresi teknolojisini geliştirdiğini açıkladı.

        Yeni hidrojen yakıt hücresi sisteminin, önceki nesle göre her açıdan daha da geliştirilerek yakıt verimliliği ve maliyetlerde önemli düşüşler sağladığı aktarılıyor.

        Aynı zamanda performans alanında da geliştirmelere imza atıldığı belirtilirken, bu teknolojinin binek araçlara ek olarak ağır ticari araçlarda kullanılmak üzere geliştirildiği de verilen bilgiler arasında.

        2026 yılı ve sonrası için Japonya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin'deki pazarlarda tanıtılması planlanan yeni nesil hidrojen yakıt hücresi sisteminin, geleneksel dizel motorlarla aynı dayanıklılığa sahip olduğu ve karbon emisyonlarının düşürülmesinde ciddi öneme sahip ağır ticari araç sektörünün özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığı bildirildi.

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        YÜZDE 20 DAHA FAZLA MENZİL

        Toyota’nın 3. nesil hidrojen yakıt hücresi sistemi, ilk kez Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen Uluslararası Hidrojen ve Yakıt Hücresi Fuarı’nda tanıtıldı.

        Önceki nesle kıyasla 2 kat daha dayanıklı hale getirilen yeni sistem, bakım gerektirmeyen bir tasarıma sahip. Yakıt verimliliğinde de önemli bir gelişme kaydedilen yeni nesil sistem, yüzde 20 daha uzun menzil sunuyor.

        3. nesil yakıt hücresi sistemi, binek otomobiller, ticari araçlar ve sabit jeneratörler, demiryolu ve denizcilik uygulamaları gibi farklı alanlarda kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

        Toyota, 2014 yılında yakıt hücreli Mirai modelini tanıtmıştı. O zamandan bu yana 30’dan fazla ülkede yaklaşık 28 bin adetlik satışa imza atılırken, 2019 yılında ikinci nesil Mirai yollara çıkmıştı.

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