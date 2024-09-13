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        Haberler Bilgi Yaşam Tour Of İstanbul bisiklet yarışları için Pazar günü bazı yollar trafiğe kapanacak! Hangi yollar trafiğe kapalı?

        Tour Of İstanbul bisiklet yarışları için Pazar günü bazı yollar trafiğe kapanacak! Hangi yollar trafiğe kapalı?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Tour Of İstanbul bisiklet yarışları için bazı yollar trafiğe kapanacak. Tour Of İstanbul yarışları için Pazar günü hangi yolların kapalı olacağı belli oldu. Peki 15 Eylül Pazar günü Kadıköy'de hangi yollar trafiğe kapanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 14:52 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:59
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          Tour Of İstanbul yarışları için Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Yarışlar nedeniyle Kadıköy'de 15 Eylül 2024 Pazar günü saat 11.00 ile 13.00 arasında kapanacak yollar merak edildi. Peki hangi yollar trafiğe kapalı?

        • 2

          KADIKÖY’DE PAZAR GÜNÜ BAZI YOLLAR TRAFIĞE KAPATILACAK

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Tour Of İstanbul yarışları nedeniyle Kadıköy’de bazı yollar Pazar günü trafiğe kapatılacak. Yarışların final etabı Yenikapı - Kadıköy ve Kadıköy - Yenikapı güzergahlarında gerçekleştirilecek.

          Yarışlar nedeniyle Kadıköy'de 15 Eylül 2024 Pazar günü saat 11.00 ile 13.00 arasında kapanacak yollar ve bağlantı yolları şu şekilde belirlendi:

        • 3

          - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

          - 1. Çevre Yolu

          - Ahmet Mithat Efendi Caddesi

          - Operatör Cemil Topuzlu Caddesi

          - Çetin Emeç Bulvarı

          - Oramiral Celal Eyicioğlu Sokak

          - Bağdat Caddesi

          - Fener Kalamış Caddesi

          - K-15 Söğütlüçeşme Kavşağı

          - K-14 Uzunçayır Köprülü Kavşağı

          - Ankara Asfaltı

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