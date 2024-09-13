Tour Of İstanbul bisiklet yarışları için Pazar günü bazı yollar trafiğe kapanacak! Hangi yollar trafiğe kapalı?

KADIKÖY’DE PAZAR GÜNÜ BAZI YOLLAR TRAFIĞE KAPATILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Tour Of İstanbul yarışları nedeniyle Kadıköy’de bazı yollar Pazar günü trafiğe kapatılacak. Yarışların final etabı Yenikapı - Kadıköy ve Kadıköy - Yenikapı güzergahlarında gerçekleştirilecek.

Yarışlar nedeniyle Kadıköy'de 15 Eylül 2024 Pazar günü saat 11.00 ile 13.00 arasında kapanacak yollar ve bağlantı yolları şu şekilde belirlendi: