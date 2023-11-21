Torreira manşetlerde: "Seni İtalya'da bir daha kim görecek?"

"Ah, seni İtalya'da bir daha kim görecek?" manşetiyle verilen haberde, Lucas Torreira'nın Serie A'da hala büyük beğeni topladığının altı çizilerken, bu sezon başında Lazio'nun hamlesi olduğuna ve önümüzdeki aylarda Milan'ın da devreye girebileceği öne sürüldü.