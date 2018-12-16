Torino: 0 - Juventus: 1

İtalya Serie A Torino - Juventus maçına sahne oldu.Torino takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Salvatore Sirigu, Armando Izzo, Cristian Ansaldi, Koffi Djidji, Nicolas Nkoulou, Ola Aina, Daniele Baselli, Soualiho Meite, Tomas Rincon, Andrea Belotti, Simone ZazaJuventus takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Giorgio Chiellini, Alex Sandro, Leonardo Bonucci, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Emre Can, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Mario MandzukicMücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Torino oyuncusu Simone Zaza sarı kartla ilk yarıyı tamamladı. 70. dakikada Juventus, Cristiano Ronaldo ile 0-1 öne geçti.İkinci yarıda Juventus oyuncuları Miralem Pjanic, Emre Can, Cristiano Ronaldo, Mattia Perin ile Torino oyuncusu Cristian Ansaldi sarı kartla cezalandırıldı.Mücadelenin ilk 45 dakikasında Torino takımında Salvatore Sirigu oyundan çıkarken Salvador Ichazo mücadeleye dahil oldu Mücadelenin 2. 45 dakikasında Torino takımında Cristian Ansaldi ve Ola Aina oyundan çıkarken Vittorio Parigini ve Alex Berenguer mücadeleye dahil oldu Karşılaşma 0-1 tamamlandı.131 kodlu maçta İddaa'da Juventus galibiyetine bahis oynayanlar 1.40 oranını kazandı.Torino son 5 maçta 1 kez kazandı, 4 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 5 galibiyet.