Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Misano Pisti'ndeki 21 turluk yarışa ikinci cepten başladı.

Milli sporcu, bitime 7 tur kala podyum mücadelesini üçüncü sırada sürdürürken motosikletinde oluşan mekanik bir problem nedeniyle motosikletini pist kenarına çekti.

Üzüntülü olduğu gözlenen Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takım ekibi ve Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'daki ilk yarıştan puan çıkartamadı.

Yarışı, Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, Kawasaki pilotu Jonathan Rea ikinci, bir başka Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ise üçüncü sırada bitirdi.