İBB ÖĞRENCİ KARTINA YAŞ SINIRI MI GELİYOR?

İETT Genel Müdürü Bilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrenci indiriminin 25 yaş ile sınırlandırılması yönünde çabaladığını ve yeni zamların yolda olduğunu belirtti. Öğrenci abonmanı kullanan 25 yaş üstü çok kişi olduğunu vurgulayan Bilgili, "Bu İETT’nin tek başına belirleyeceği bir konu değil. Bu İBB’nin konusu ve mart ayında esnaf ile iki kere görüşüldü. Herkes durumdan şikayetçi ve bir kesim kontak kapatacağını söylüyor. İBB, önümüzdeki UKOME toplantısında bu konu hakkında bir öneri sunacaktır" ifadelerini kullandı.