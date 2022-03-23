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Toplu taşıma zammı geldi mi, 2022 İETT zammı var mı, olacak mı? Toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? İBB öğrenci kartına yaş sınırı mı geliyor?

Toplu taşıma zammı geldi mi, 2022 İETT zammı var mı? Toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu?

İETT zammı geldi mi? İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi, toplu taşımaya ek zam gündemiyle toplanıyor. Gündeme gelen zam haberleri sonrasında "Toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? İETT’ye zam mı geldi?" soruları araştırılıyor. İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine en son üç ay önce yüzde 36 zam yapılmıştı. İşte, detaylar...

23.03.2022 - 15:41 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME, toplu ulaşıma ek zam gündemiyle toplanıyor. Gerçekleştirilecek toplantıda indirimli İstanbulkart ve toplu ulaşım ücretlerine ara zam teklifi değerlendirilecek. Toplu taşımayı kullanan binlerce vatandaş "2022 İETT zammı var mı? Toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 İETT zam haberleri...

  • İETT ZAM GELDİ Mİ?

    İstanbul'da toplu taşımaya en son 2021 yılı Aralık ayında yüzde 36 zam yapılmıştı, 2022 yılı fiyatlarının belirlendiği toplantıda servis ücretleri de yüzde 27 zamlanmıştı. Zamlı fiyat tarifesinin uygulanmaya başlanmasının üzerinden 3 ay geçtikten sonra yeni zam haberleri gündeme gelmeye başladı. 2022 İETT zammı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısının ardından konuya netlik getirilmesi bekleniyor.

  • TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

    Enflasyon, döviz kuru ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa vurgu yapan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yüzde 50’nin altında bir zam yapılmayacağını belirtti.

  • İBB ÖĞRENCİ KARTINA YAŞ SINIRI MI GELİYOR?

    İETT Genel Müdürü Bilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrenci indiriminin 25 yaş ile sınırlandırılması yönünde çabaladığını ve yeni zamların yolda olduğunu belirtti. Öğrenci abonmanı kullanan 25 yaş üstü çok kişi olduğunu vurgulayan Bilgili, "Bu İETT’nin tek başına belirleyeceği bir konu değil. Bu İBB’nin konusu ve mart ayında esnaf ile iki kere görüşüldü. Herkes durumdan şikayetçi ve bir kesim kontak kapatacağını söylüyor. İBB, önümüzdeki UKOME toplantısında bu konu hakkında bir öneri sunacaktır" ifadelerini kullandı.

  • 2022 İETT TOPLU ULAŞIM ÜCRET TARİFESİ

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 21.12.201 tarili kararı ile yeniden belirlenen ve 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olan toplu ulaşım ücret tarifesi aşağıdaki gibidir;

    1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren tarife ile tam bilet 5.48 lira, öğrenci bileti  2.66 lira olarak belirlendi. Öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 lira, tam aylık kart 430 lira, aylık öğrenci kartı 78 lira, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira oldu. Metrobüste (tam uzun mesafe) 8.13 lira, öğrenci 2.66 lira,  öğretmen ve 60 yaş  4.46 lira olurken minibüslerde kısa mesafe 3.75 lira, uzun mesafe 5,50 lira ve öğrenci ücreti 2,50 lira oldu.  0-1 kilometre arası servis ücreti ise 312 liradan 396 liraya yükseltildi.  Taksilerde ise açılış ücreti 7 lira, kısa mesafe 20 lira olarak belirlendi.

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