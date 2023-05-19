19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

19 Mayıs'ta bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde bugün kutlanıyor. Her milli bayramda olduğu gibi, bu bayramda da birçok konu araştırılıyor. Bunların başında toplu taşıma araçları geliyor. Bilindiği gibi, toplu taşıma araçları ile ilgili resmi tatillerde farklı bir durum uygulanıyor. Peki, 19 Mayıs'ta bugün Ankara, İzmir, İstanbul'da metrobüs, Marmaray, metro, vapur, otobüs, tramvay seferleri ücretsiz mi? İşte, 19 Mayıs'ta toplu taşıma ile ilgili detaylar