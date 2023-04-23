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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA 2023 | Kamu işçilerine ikinci zam teklifi ne kadar? Kamu işçisi zam oranı ve taban aylığı ne kadar olacak?

Kamu işçisine Toplu İş Sözleşmesi son durum: İkinci zam teklifi ne kadar?

Toplu İş Sözleşmesi son dakika gelişmeleri, kamu işçilerinin gündeminde yer alıyor. Toplu İş Sözleşmesi ile kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal hakları belirlenecek. TÜRK-İş ve HAK-İş'in kamu işçileri zammı talebi de netleşirken, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor. İşte 2023 kamu işçisi zammı oranı ve taban aylığı hakkında merak edilen detaylar...

Giriş: 23.04.2023 - 16:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kamu işçisi zam ve taban aylıkları için gözler Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine çevrildi. Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Kamu işçisi ilk altı ay için yüzde 45 zam istiyor, işveren yüzde 40 öneriyor. İşte 2023 Nisan toplu iş sözleşmesi ikinci zam teklifi son dakika gelişmeleri...

    KAMU İŞÇİSİ ZAM PAZARLIĞINDA SON VİRAJ!

    2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. 

    Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.

  • ZAM PAZARLIĞINDA SON DURUM

    Türk-İş ve Hak-İş'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelindi. Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı.

  • AYLIK BRÜT TABAN ÜCRETİN 15 BİN LİRAYA YÜKSELTİLMESİ İSTENİYOR

    İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürürken, hükümetten gelecek yeni teklifi de beklemeye başladı.

  • 1 MAYIS'TAN ÖNCE İMZALANMASI BEKLENİYOR

    Bu kapsamda, hükümetin yeni bir teklif için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenilirken, görüşmelerin hafta içi hareketlenmesi ve sözleşmenin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.

  • TÜRK-İŞ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜHİS'in taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay için yüzde 30 zam yapılması teklifiyle görüşmelerin tıkanması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devreye girdiğini belirtti.

  • "İşçi kesimi olarak teklifi yetersiz bulduk"

    Atalay, "Sayın Bakan, bayramdan önce, Türk-İş ve Hak-İş heyetleriyle görüşerek, hükümetin yeni teklifinin taban ücretin 12 bin lira yükseltilmesi ve ilk altı ay için yüzde 40 zam yapılması şeklinde olduğunu bize iletti. Biz bu teklifi işçi kesimi olarak yetersiz bulduk. Gelinen noktada, hükümetten günün koşullarını, işçilerin alım gücünü ve sunduğumuz taleplerimizi karşılayacak yeni bir teklifte bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

  • GÖRÜŞMELER 1 AĞUSTOS İTİBARIYLA BAŞLAYACAK!

    Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

  • Diğer sözleşmeleri de yakından ilgilendiriyor

    Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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