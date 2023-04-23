Kamu işçisi zam ve taban aylıkları için gözler Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine çevrildi. Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Kamu işçisi ilk altı ay için yüzde 45 zam istiyor, işveren yüzde 40 öneriyor. İşte 2023 Nisan toplu iş sözleşmesi ikinci zam teklifi son dakika gelişmeleri...
KAMU İŞÇİSİ ZAM PAZARLIĞINDA SON VİRAJ!
2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.