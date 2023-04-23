"İşçi kesimi olarak teklifi yetersiz bulduk"

Atalay, "Sayın Bakan, bayramdan önce, Türk-İş ve Hak-İş heyetleriyle görüşerek, hükümetin yeni teklifinin taban ücretin 12 bin lira yükseltilmesi ve ilk altı ay için yüzde 40 zam yapılması şeklinde olduğunu bize iletti. Biz bu teklifi işçi kesimi olarak yetersiz bulduk. Gelinen noktada, hükümetten günün koşullarını, işçilerin alım gücünü ve sunduğumuz taleplerimizi karşılayacak yeni bir teklifte bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.