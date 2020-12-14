Toplam ciro endeksi ekimde arttı

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Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 30,9 artış gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, ekimde yıllık bazda sanayi ciro endeksi yüzde 38,5, inşaat ciro endeksi yüzde 21,5, ticaret ciro endeksi yüzde 34,6, hizmet ciro endeksi de yüzde 8,8 artış kaydetti.

AYLIK BAZDA YÜZDE 3.9 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3,9 arttı.

Ekimde bir önceki aya göre sanayi ciro endeksi yüzde 5,7, inşaat ciro endeksi yüzde 1,3, ticaret ciro endeksi yüzde 2,8, hizmet ciro endeksi de yüzde 5,1 artış gösterdi.