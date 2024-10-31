Topkapı ve Dolmabahçe'nin eserleri̇ Sedef Atölyesi'nde restore ediliyor

"TAMAMEN DOĞAL VE ORİJİNAL MALZEME KULLANIYORUZ"

Restore çalışmalarında bitmesi planlanan sürelere dair bilgiler paylaşan Ünal, “Piyano boyut ve üzerindeki malzeme olarak çok detaylı, zarif bir işçilik olduğu için onun çalışması yaklaşık olarak bir yıldır devam ediyor. Bir yıl daha sürecek ve iki yıl içerisinde bitmiş olacak. Kapı ve tahtın bizde daha fazla malzemesi olduğu için onları daha kısa sürede bitireceğiz. Kapı yaklaşık olarak iki ya da iki buçuk ay içerisinde bitecek. Tahtın restoresinin bitmesi için ise yaklaşık olarak bir aylık bir süremiz kaldı. Üçü aynı anda gerçekleşen çalışmalar olduğu için zamana baktığınızda daha da uzamaktadır. Bu eserlerde tamamen doğal ve orijinal malzeme neyse biz de aynısını kullanmaktayız. Örneğin sedef, bağ, fildişi gümüş ve metaller tamamen doğal malzeme olarak kullanılmaktadır. Üzerinde herhangi bir orijinal olmayan parça kullanılmıyor çünkü saray eşyası olduğu için tamamen doğal malzeme kullanmak zorundayız” diye konuştu.