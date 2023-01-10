Topkapı Sarayı'nda inşa edilmiş son yapı ilk kez ziyarete açılacak

AA'nın haberine göre Topkapı Sarayı'nda inşa edilmiş son yapı olan köşkün içerisindeki eşyalar ve ahşap yapılar da bu kapsamda elden geçirildi.

Sultan Abdülmecit döneminde 1858 yılında yapımı tamamlanan Topkapı Sarayı'nın 4. avlusunda yer alan Mecidiye Köşkü'ndeki hem dış yapı hem de iç mekan restore edildi.

İKİ ÖNEMLİ TÖRENE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORDU

Osmanlı döneminde köşkün iki önemli tören için kullanıldığını ifade eden Kocaman, "Topkapı Sarayı'nda Osmanlı döneminde önemli iki tören yapılmaktaydı. Bunlardan bir tanesi cülus töreni. Padişahlar tahta çıkacağı zaman yine Topkapı Sarayı'nda bu tören gerçekleşiyordu.

Bir diğeri de ramazan ayının 15'inde Peygamber Efendimizin hırkasının ziyarete açıldığı Destimal töreni gerçekleşiyordu. Bu törenlere devlet erkanı geldiği zaman yine bu yapıyı kullandıklarına dair elimizde bilgiler mevcuttur. Cumhuriyet döneminde de yine Atatürk'ün ve daha sonraki cumhurbaşkanlarının da burayı kullandığına dair bilgiler elimizde mevcut." diye konuştu.