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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Tomislav Mijatovic: Son çeyrekteki savunmamız harikaydı! - Basketbol Haberleri

        Tomislav Mijatovic: Son çeyrekteki savunmamız harikaydı!

        Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında ağırladığı Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Tomislav Mijatovic, çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 23:42 Güncelleme: 18.12.2024 - 23:42
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        "Son çeyrekteki savunmamız harikaydı!"
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        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini paylaşan Mijatovic, "Çok gururlu ve mutluyum. Taraftarlar ve oyuncular arasında harika bir sinerji vardı. Son çeyrekteki savunmamız harikaydı. Dördüncü çeyrekteki oyunumuzdan gurur duyuyorum. Vazgeçmediklerini, karakterlerini ve tutkularını gösterdiler. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Müsabakanın ilk yarısını geride tamamladıklarını hatırlatan Hırvat çalıştırıcı, "Soyunma odasında basketbolun temellerine geri dönmemiz gerektiğini konuştuk. İkinci yarıda oyunu daha iyi kontrol etmeye başladık. Oyuncuların bu geri dönüşünden dolayı çok mutluyum. 40 dakika boyunca dayanıklılığınızı ve inancınızı hissettirmeniz gerekiyor. Bunu yaparsanız istediğiniz noktaya ulaşırsınız." değerlendirmesinde bulundu.

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        Kızılyıldız Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos ise Anadolu Efes'in ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilediğini aktardı.

        Karşılaşmaya iyi başladıklarını kaydeden Sfairopoulos, "İlk yarıda daha üstündük. İkinci devrede Anadolu Efes bizden daha iyi oynadı. İlk çeyrekte çok motiveydik. İkinci yarıda Anadolu Efes'in daha agresif olacağını tahmin ediyorduk. Üçüncü çeyrekte daha iyi olmaya çalıştık ancak son periyotta Anadolu Efes'in farkı açmasına izin verdik. Anadolu Efes'e başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

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