Ünlü oyuncu baba oldu

'Loki' karakteriyle Marvel hayranlarının beğenisini kazanan Hiddleston, uzun süredir birlikte olduğu 38 yaşındaki sevgilisi ZaweAshton ile ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

'Thor', 'Yenilmezler ve Kong: Kafatası Adası' gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Tom Hiddleston, baba oldu.

'Greta', 'The Handmaid's Tale' ve 'Black Mirror' gibi yapımlarla öne çıkan Ashton ile 41 yaşındaki Hiddleston, 2019 yılında tanışmıştı.