Tolga Sarıtaş - Zeynep Mayruk bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

Geçtiğimiz yıl 27 Haziran'da Çeşme'de nikâh masasına oturan oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, şu sıralar ilk kez anne ve baba olacak olmanın sevincini yaşıyor.

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"İLK BAŞTA ŞOK OLDUK"

Tolga Sarıtaş, eşi Zeynep Mayruk ile katıldığı bir etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu. Sarıtaş, "İkimizde ilk başta şok olduk. Çok yoğun duygular yaşadık, heyecanlıyız. Artık beşinci aydayız sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz inşallah" dedi.

BEBEĞİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI

Zeynep Mayruk da eşinin ardından bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı.