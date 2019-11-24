Yıllar önce yaşadığı bir anısını anlatan Tolga Çevik, sahneye çıkardığı bir seyircisinin eşofmanlı olmasına verdiği tepkiyi aktardı. Kendisinin saygısından ötürü smokin giymesine ve tiyatronun 1885 yılında kurulmuş tarihi bir tiyatro olmasına karşın 19 yaşındaki seyircisinin eşofmanla gelmesini saygısızlık olarak addeden Tolga Çevik, seyircisini azarlayıp sahneden kovduğunu açıkladı.

Çevik'in bu davranışına bazı kesimler tepki gösterdi, bazı kişiler de Çevik'e hak verdi.