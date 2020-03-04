04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TOKİ'nin Kayseri'de inşa edeceği 700 konut için kura çekildi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kura çekilişinin olduğu salondan genel ve detay görüntü- Kura çekilişine katılan vatandaşların heyecanından görüntü- Engelli oğullarının şansına çektikleri kurayı kazanan Baba Cengiz ve anne Ayşe Polat'ın konuşması
TOKİ'nin Kayseri'de inşa edeceği 700 konut için kura çekildi- Başvuran 17 bin 844 kişi arasında ismi çıkan Cengiz Polat:- "Ortanca oğlum engelli, onun adına kura çekilişine katıldım" Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik yürüttüğü proje kapsamında Kayseri'de inşa edilecek 700 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde kura çekimi yapıldı.Noter huzurda gerçekleştirilen çekilişe katılan ve heyecanlı oldukları gözlenen ailelerden ismi çıkanlar sevindi. 17 bin 844 başvurunun olduğu proje kapsamında hak sahipleri için 2 1 ve 3 1 boyutlarında 700 konut yapılacak.Engelli oğullarının şansına çektikleri kurayı kazanan Baba Cengiz ve anne Ayşe Polat, gazetecilere, uzun yıllar ev sahibi olmak için çalıştıklarını söyledi.Duygularını anlatmakta zorluk çektiğini ifade eden Cengiz Polat, "Ortanca oğlum engelli, onun adına kura çekilişine katıldım. Şu an kendisi rahatsız olduğu için buraya gelemedi. Annesiyle beraber geldik, takip ettik. Çok mutluyuz. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ederim. Benim hiç evim olmadı. Çok korkmuştum, çocuğum engelli olduğundan dolayı acaba dışarıda mı kalacak diye. Şükürler olsun." dedi.Anne Polat da "Bir şey diyemeyeceğim. Çok mutluyum. Çocuğumu kurtardık sonunda." diyerek, sevinç gözyaşı döktü.İlk kez katıldığı kura çekilişinde adı çıktığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan 4 yıllık evli Fatma Doğan da "İlk başvurumda ev çıktı. Evlendiğimden beri kendi evimin hayalini kuruyordum. Kurada ev çıkacağını sanmıyordum. Çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.Rıza Başkurt ise 10 yıldır kirada oturduğunu, ev sahibi olacağına çık sevindiğini dile getirdi.
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