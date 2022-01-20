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TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları sorgulama sayfası 2022: 2+1, 3+1 daireler TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi sonuçları ve kazananların isim listesi belli oldu mu?

TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi sonuçları sorgulama 2022: TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya'nın Selçuklu ilçesi Ardıçlı mahallesinde yapımı süren 1057 adet konut projesi kapsamında 170 adet konut, kura ile satışa çıkarılıyor. TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişine başvuran vatandaşlar, kura çekiliş sonuçlarını sorguluyor. İşte 2022 TOKİ Ardıçlı kura çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

20.01.2022 - 14:35 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ ARDIÇLI MAH. 2-4-5-6. ETAPLAR KONUT PROJESİ kapsamında üretilecek 430 adet konut satışa sunulmuştu. Bugün gerçekleştirilen TOKİ Konya Ardıçlı kura çekiliş sonuçları canlı yayında belli oldu İşte isim listesi sorgulama ekranı

  • TOKİ KONYA ARDIÇLI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    TOKİ Konya Ardıçlı kura sonuçları açıklandı. Konya Selçuklu Ardıçlı 2-4-5 ve 6.Etaplar 430 Adet Konut Projesinde satışa sunulan konutların “Konut Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kura ” çekilişi 20 Ocak 2022 tarihinde; Saat 11:00’de TOKİ’nin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapıldı.

    *Konya Selçuklu Ardıçlı 3. Etap projesinde yer alan 2+1 tipi 331 adet ve 3+1 tipi 205 adet konut, satışa ilave edilmiştir.

  • TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    Konya Ardıçlı TOKİ kura sonucu ve isim listesi sorgulama için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız.

    TOKİ ARDIÇLI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

     

    TOKİ KONYA ARDIÇLI BAŞVURU TARİHLERİ

    TOKİ Konya Ardıçlı projesine başvurular T. Halk Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden 3 Ocak- 12 Ocak 2022 tarihleri arasında yapıldı.

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