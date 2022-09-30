TOKİ Sosyal Konut Projesi başvurularının başlamasıyla iş yeri başvuru detayları araştırması da sıklaştı. TOKİ projesi kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacak. Projeye başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "TOKİ iş yeri başvuru şartları neler?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte TOKİ iş yeri başvuruları hakkında merak edilen detaylar..