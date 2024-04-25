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        Haberler Gündem TOKİ indirim kampanyası 2024 başladı mı? TOKİ'den konut ve iş yeri satışında indirim açıklaması geldi mi?

        TOKİ indirim kampanyası 2024 başladı mı?

        TOKİ indirim kampanyası hakkında güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi geçtimiz sene yüzde 25 oranında TOKİ indirim kampanyası gerçekleştirilmişti. Peki, TOKİ'den konut ve iş yeri almış olanlara yönelik düzenlenen TOKİ indirim kampanyası ne zaman? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 19:12 Güncelleme: 25.04.2024 - 19:12
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        • 1

          Gözler Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kampanyası hakkında haberlere çevrildi. TOKİ sayesinde ev sahibi ve iş yeri sahibi olanlar, indirim açıklaması beklerken konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde paylaştık. Geçen yıl borcunu peşin ödemek isteyenler yüzde 25 indirimden yararlanmıştı. İşte 2024 TOKİ indirim kampanyasında son durum...

        • 2

          TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2024 NE ZAMAN?

          TOKİ indirim kampanyasına dair bu sene için henüz bir tarih açıklaması gelmedi. Geçtiğimiz sene eylül ayında başlayan yüzde 25 indirim kampanyası 19 Ekim'de son bulmuştu. 2024 yılı için de indirim kampanyası bekleyişi devam ediyor.

          Konuyla ilgili güncel bir gelişme yaşanması durumunda haberimize eklenecektir.

        • 3

          İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          2023 yılı Eylül ayında başlatılan indirim kampanyasında başvuru şartları şöyleydi:

          Kampanyadan faydalanabilmek için konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.

        • 4

          Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2022 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabiliyordu. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamadı.

        • 5

          Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabileceklerdi.

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