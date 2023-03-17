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TOKİ ilk taksit ödemeleri 2023 ne zaman başlar ve nasıl yapılacak? TOKİ taksitleri sabit mi, zamlanacak mı?

TOKİ ilk taksit ödemeleri ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

Binlerce vatandaşı ev ve iş yeri sahibi yapan proje İstanbul kura çekiminin tamamlanmasıyla sona erecek. TOKİ isim listesinde yer alan vatandaşlar kura çekiminin son bulmasının akabinde peşinat ve taksit ödemelerini gerçekleştirmeye başlayacak. Kura sonuçlarına göre ismi olan vatandaşlar, "TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Resmi sitede TOKİ taksitleri ve sözleşmesi hakkında açıklamalar yer alıyor. Peki, TOKİ sözleşmesi ne zaman yapılır? TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ taksitleri sabit mi, zamlanacak mı?

Giriş: 17.03.2023 - 00:53 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İlk Evim İlk İş Yerim projesine 81 ilde üretilecek toplamda 250 bin konut inşa edilecek. İstanbul'da 50 bin konutun hak sahipleri 19 Nisan'a kadar belli olacak. Bakan Kurum TOKİ fiyatlarında yüzde 50 indirime gidildiğini bildirirken, İstanbul kurasıyla birlikte 250 bin konutun hak sahibi tamamen belli olacak. Yapılan çekilişlerde hak sahipleri belirlenirken TOKİ taksit ödemeleri ile ilgili araştırmalar da başladı. Çekilişi kazanan kişiler "TOKİ sözleşmesi ne zaman imzalanır? TOKİ ilk taksit ödemesi ne zaman yapılacak? TOKİ taksitleri sabit mi, zamlanacak mı?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte merak edilen detaylar…

  • TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    TOKİ sosyal konut projeleri çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında hak kazanan kişiler de ödemelerin ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. TOKİ taksit ödemeleri sözleşme imzası sonrası başlayacak. Kura çekilişi sonrası sözleşmeler imzalanacak. Sosyal konut taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlıyor. Kuraların çekileceği tarihten sonra hak sahipleri bankaya sözleşme imzalamak için çağırılacak. Ardından ödeme planı çıkarılarak gelecek ayda taksitlerin başlaması bekleniyor.

  • TOKİ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

    TOKİ kura çekimi bittikten sonra kazanan vatandaşlar açıklanacak. Projeler belli olduktan ve temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Konutlar hak sahiplerine %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. TOKİ sosyal konut projelerinin belirlenmesinin ardından binaların temelinin atılmasından sonra sözleşme imzalanarak ödemenin gerçekleşmesi gerekmektedir.

  • TOKİ SÖZLEŞME İMZALAMA ŞARTLARI NELER?

    TOKİ başvurusunda istenen şartlara ait belgeler sözleşme anında da istenecek. 1 yıldır projenin bulunduğu ilde ikamet ettiğine ait belge,

    Hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları) en fazla net 16.000₺ (İstanbul için 18.000₺) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri (Başvuru tarihi itibariyle),

    Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) "Belgeyi"

    Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belgeyi sözleşme zamanında getirmelidir,

    Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler kura çekimi sonucunda ev almaya kazanan kişiler tarafına bilgilendirme yapılacaktır.

  • TOKİ TAKSİT VE ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

    Projeye yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecektir.

    Hak sahiplerine konutlar;

    %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

    Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.

  • TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ, ZAMLANIR MI?

    TOKİ taksitleri 6 ayda bir zamlanacak. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

    "Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır."

  • BAKAN KURUM AÇIKLADI: ARTIŞ ORANINDA YÜZDE 50 İNDİRİM YAPTIK

    TOKİ vade artış oranı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Bakan Kurum, memur maaşlarındaki zam oranının yüzde 30 olduğunu anımsattı, TOKİ vade artış oranının ise yüzde 15,40 olduğunu ifade etti. Kurum, TOKİ taksitlerinin artış oranında yüzde 50 indirime gittiklerini söyledi.

  • TOKİ taksitlerinin yıllık artış oranı 2021 yılında 10.3 olurken, 2022 yılında yüzde 26,4 olmuştu. Bu yıl TOKİ vade artış oranı geçen yıla göre yüzde 9 daha düşük oldu.

  • 2+1 ve 3+1 EV FİYATLARI NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında 2+1 ve 3+1 konut fiyatlarını da duyurdu. Buna göre; 2+1 konutların fiyatı 608 bin TL, 3+1 konut fiyatları ise 850 bin TL olacak. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u yerler tahsis edilip, kuralar çekildikten sonra peşin olarak ödenecek.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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