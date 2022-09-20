- 2022 TOKİ sosyal konut başvuru şartlarına göre projeye İstanbul'da hane geliri 18 bin, diğer illerde ise 16 bin liranın altında olanlar başvurabilecek.

- Başvuru yapan ya da yapacak vatandaşların maaşları "net" üzerinden hesaplanır.

- Hanede işkurda çalışan biri varsa, işkurdan çalıştığına dair belge alınması gerekiyor. Başvurular bordrolu çalışanların maaşları üzerinden hesaplanarak kabul ediliyor. Sadece başvuru yapılan ay hane gelirinin ne kadar olduğuna bakılıyor. Eğer başvuru yapıldığı ay hane gelirinin ortalaması TOKİ'nin belirlediği bedelin üzerine değilse başvuru kabul ediliyor.

- TOKİ herhangi bir hesaplama yapmıyor. Başvuru yapacak vatandaş, maaş bordrosunu alıp bankaya o şekilde başvuru yapıyor. Banka şartların uygun olması durumunda başvuruyu kabul ediyor.

- Hane halkı geliri hesaplaması illere göre değişiklik gösteriyor. İstanbul için hane halkı gelirinin 18 bin, İstanbul dışındaki iller için 16 bin TL olması gerekiyor. Bu şartlar sağlandığında başvuru kabul ediliyor.

- Hane halkı geliri TOKİ'nin belirlediği bedelin üzerindeyse başvuru kabul edilmez. Eğer banka başvuru kabul etmişse, daha sonra yapılan başvuru iptal edilir. Yatırılan başvuru ücreti de vatandaşa geri ödenir. Hane halkı geliri belirlenen bedel üzerinde olan vatandaş ev almaya hak kazanamaz.

- Hane halkı geliri hesaplanırken aylık ortalama alıyor. Yıllık ortalama ticaret ile uğraşanlardan alınıyor. Bordrolu çalışanlardan sadece başvuru yaptığı ayın aylık hane halkı gelirine bakılıyor.