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TOKİ HANE HALKI HESAPLAMA 2022: Hane Halkı Geliri Ne Demek, Nasıl Hesaplanır? Hane Halkı Gelirine Kimler Dahil?

Hane halkı geliri ne demek, nasıl hesaplanır? Hane halkı gelirine kimler dahil?

TOKİ sosyal konut projesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. TOKİ konutlarına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar hane halkı geliri hakkında detayları araştırmaya başladı. TOKİ konutlarına başvuru için hane halkı gelir miktarının aşılmaması gerekiyor. Peki Hane halkı geliri ne demek, nasıl hesaplanır? Hane halkı gelirine kimler dahil? İşte 2022 TOKİ hane halkı hesaplama…

20.09.2022 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ sosyal konut projesi kapsamında gerçekleşecek olan başvurular için detaylar belli oldu. Başvuruları alınmaya başlanan proje için gerekli şartları taşımak gerekiyor. TOKİ sosyal konut projesi 4 Eylül 2022 tarihinde başladı ve ekim ayının sonuna kadar devam edecek. Proje kapsamındaki evlerin fiyatı 608 bin liradan başlarken, iş yerlerinin fiyatı 350 bin liradan, konut için arsalar ise 192 bin 500 liradan başlayacak. Peki hane halkı geliri ne demek, nasıl hesaplanır? Hane halkı gelirine kimler dahil? İşte 2022 TOKİ hane halkı hesaplamaya dair tüm merak edilenler…

  • HANE HALKI GELİRİ NEDİR?

    Hane halkı geliri, bir ailede yaşayan kişilerin toplam elde ettiği kazanç anlamına gelir. Hane halkı içerisinde yaşayan kişilerin aldıkları maaş ve diğer gelir toplamları hane halkı gelirini ifade eder. Bazı kurumların gıda, yol vb. alınan her türlü yardım miktarı, sosyal konut projelerine başvuruda dikkate alınıyor.

  • HANE HALKI GELİRİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    Hane halkı, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın, konutun hizmet ve yönetimine iştirak etmekte olan kazanç veya masraflarını ayırmayan kişilerden meydana gelmektedir. Yani aynı ev içerisinde ikamet eden ve aylık geliri olan tüm bireyler, hane halkı gelirine ortak anlamına geliyor.

  • Ancak TOKİ projede detaylarında geçen hane halkı; kendisi, eşi ve küçük çocukları yani velayeti altında olan çocukları kastediyor. Burada velayeti aldım demek zaten 18 yaş altındaki çocuklar için geçerli. Yani kişi 18 yaşından büyükse ve ailesiyle yaşıyorsa bu kişi ayrıca sosyal konut projesine başvurabilecek.

  • HANE HALKI GELİRİ NASIL HESAPLANIR?

    Hane halkı geliri, bir evde yaşayan bireylerinin kazandıkları ücretler bir araya getirilerek hesaplanıyor. Eğer bir evde aile bireylerinden iki kişi çalışıyorsa aldıkları maaş, gelir ve yardımların hepsi toplanıyor. Bu toplam elde edilen gelirlere yemek ve yol paraları da dahil ediliyor. Elde edilen bu toplam gelirle hane halkı geliri hesaplanmış olur.

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