TOKİ faizsiz konut kredisi ilk defa 1985 yılında verilmeye başlandı. Belirli şartlar dahilinde verilen TOKİ faizsiz konut kredisi daha sonraki yıllarda şartlar genişletilerek daha iyi avantajlar sunmaya başladı. Peki TOKİ faizsiz konut kredisi nasıl alınır, başvurulur, miktarı ne kadardır?

TOKİ FAİZSİZ KREDİ NEDİR? NE KADAR ÖDENİYOR?

Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine, Terör Malulleri ile Dul ve Yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinin ilk uygulaması 1985 yılında, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa bir madde eklenerek, 01.01.1971 tarihinden itibaren şehit olan polislerin ailelerine Toplu Konut Fonu’ndan 5.000.000 TL faizsiz kredi verilerek başlatılmıştır. 1991 yılında ise Toplu Konut Kanununa bir madde eklenerek bu kredinin kapsamı genişletilmiş ve Emekli Sandığından maaşa bağlanan ve Faizsiz Konut Kredisi için Hak Sahipliği Belgesi alan tüm şehit aileleri ile terör malulleri ve bunların dul ve yetimlerinin de yararlanması sağlanmıştır.

Bu esasları düzenleyen, "Toplu Konut Fonu'ndan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği" 21 Eylül 1991 tarih ve 20998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik; faizsiz konut kredisi kullanacak hak sahibi kapsamının genişletilmesi nedeniyle 13.02.2014 tarih ve 28912 sayılı "Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp Ve Vazife Malulleri İle Dul Ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik" ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmeliğin çıkış tarihinden önce kredi kullananlara eski yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

Krediden yararlanabilmek için, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü) alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekmektedir.

Şehit Kredisinden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmamakta, tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır. Kredi ile istenilen yörede ve istenilen büyüklükte konut edinmek mümkündür.

Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü’nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık fiyat artış oranı kadar artırılır. Kredinin miktarı 2019 yılı için 137.000,00 TL’dir.

Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının ¼ 'ü tutarındaki miktarın T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır. Krediye faiz uygulanmaz. Ancak, kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibinden kredinin %1’i oranında masraf alınır.

FAİZSİZ KONUT KREDİLERİ KULLANDIRMA TABLOSU



TARİH KİŞİ SAYISI YILLIK

KİŞİBAŞI KREDİ TUTARI KULLANDIRILAN

TOPLAM KREDİ TUTARI 1986-2001 9522 29,193,112.79 TL 2002-2013 5456 232,230,056.91 TL 2014 Toplam 1,709 79,000.00 TL 140,637,493.00 TL 2015 Toplam 1,347 86,000.00 TL 110,241,616.67 TL 2016 Toplam 1,316 94,000.00 TL 118,337,000.00 TL 2017 Toplam 2,043 102,000.00 TL 205,815,526.37 TL 2018 Toplam 1,758 114,000.00 TL 193,954,333.00 TL 2019 Ocak 98 137,000.00 TL 11,240,500.00 TL 2019 Şubat 175 137,000.00 TL 23,404,000.00 TL 2019 Mart 231 137,000.00 TL 30,561,500.00 TL 2019 Nisan 191 137,000.00 TL 25,367,000.00 TL 2019 Mayıs 129 137,000.00 TL 17,064,727.00 TL 2019 Haziran 55 137,000.00 TL 7,338,000.00 TL TOPLAM 24030 1,145,384,865.74 TL

TOKİ FAİZSİZ KONUT KREDİSİ SORGULAMA

TOKİ, E Devlet Kapısı işbirliği sayesinde faizsiz konut kredisi sorgulamaları internet ortamında yapılabiliyoır. E Devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız ile E Devlet Kapısı'na girdikten sonra arama çubuğuna "Faizsiz Konut Kredisi Sorgulama" yazıp tıklayın. Açılan sayfada ödemeye devam ettiğiniz konut kredilerinin güncel durumunu takip edebilirsiniz.

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