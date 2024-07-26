TOKİ'den iddialara yanıt

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TOKİ, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Hatay TOKİ konutlarında skandal görüntüler. Hepiniz öleceksiniz" başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ilgili haberler ve paylaşımlarda, TOKİ'nin Hatay'ın Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi'ndeki 424 adetlik konut projesiyle ilgili kamuoyunu yanlış yönlendirecek bilgiler verildiği belirtildi.

"TUTANAK ALTINA ALINDI"

TOKİ'nin Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da inşa ettiği 130 bin konutta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkım gerçekleşmediği ifade edilen açıklamada, İdarenin inşa ettiği konutların güvenilirliği ve sağlamlığının kamuoyu tarafından takdir edildiği belirtildi.

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Asrın felaketi sonrası şehirlerin yeniden ihya ve inşası için TOKİ'nin ilk andan itibaren çalışmalara başladığına işaret edilen açıklamada, "Hatay Samandağ'da yapımı hızla devam eden konutlarımızın bloklarında kalıp, donatı kontrolü yapılmakta, demir donatı imalatlarındaki kontrol sırasında herhangi bir eksik tespit edilmesi durumunda ivedilikle giderilip kalıp montajına başlanılmaktadır. Kalıp montajında herhangi bir sorunun olmadığı ancak kalıp sökümü sonrasında dökülen betonun kusurlu olduğu ve imalat hatasına yol açtığı, İdaremiz teknik personeli ve müşavir firma personelince tespit edilerek tutanak altına alınmıştır." bilgisi verildi.

"SIFIR TOLERANS İLKESİNE UYGUN OLARAK SÖZ KONUSU İMALATLAR DÜZELTİLMEKTEDİR" Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda kusurların giderilmesi amacıyla yapılan katın döşeme ve kolon perdelerinde kusurlu betonların kırımları yapılarak, sıfır tolerans ilkesine uygun olarak söz konusu imalatlar düzeltilmektedir. Hatalı imalatların tekrarlanmaması için beton santralinin reçetesinde yer alan malzemeler ve reçete oranları hakkında da gerekli önlemler alınmıştır. Yine söz konusu hatalı imalatı gerçekleştiren yüklenici firma ve müşavir hakkında tahkikat başlatılmıştır.

Her projede olduğu gibi bu projede de yapım çalışmaları sürecinde zaman zaman kusurlu imalatlarla karşılaşılmakta olup, tespit edilmesiyle konuyla ilgili çalışmalar yapılarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak eksiklikler giderilmekte, tekrar etmemesi kapsamında gerekli önlemler İdaremizce alınmaktadır. Söz konusu projemizde mevcut durum bu şekildeyken bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında İdaremizi karalamaya yönelik paylaşımlar yapıldığı aşikardır."

Sağlamlığı ve güvenilirliğiyle milletin takdirini toplayan TOKİ konutlarının, aynı titizlikle deprem bölgesine de inşa edildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Nitelikli, depreme dayanıklı yeni konutlarımızı afetzede vatandaşlarımıza bir an önce teslim etmek için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, Hatay ili Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi 424 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işiyle ilgili olarak 22 Temmuz 2024'te sosyal medyaya yansıyan olumsuz görüntülerin tamiratları teknik şartnamelere uygun bir şekilde yapılmıştır." ifadesi kullanıldı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.